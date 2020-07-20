Жених и невеста вместе с гостями устроили танцы на МКАД и перекрыли две полосы движения

Видео © "Москва 24"
Группа неизвестных людей устроила танцы прямо на МКАД, выйдя из своих машин. Видео инцидента опубликовал телеканал "Москва 24".
На кадрах видно, что граждане вышли из автомобилей, начали танцевать лезгинку и аплодировать на проезжей части, тем самым перекрыв две полосы движения.
— [Люди] на две полосы остановились, <...> танцуют, и их объезжают машины. И это всё на МКАД, где машины летят со скоростью 110 километров в час, — сообщила Светлана, которая стала очевидцем ситуации.
В Госавтоинспекции столицы уже заявили, что проводят по данному факту проверку.
— Сотрудники Госавтоинспекции Москвы проводят проверку по факту видео, опубликованного в сети Интернет, в котором лица совершили остановку на проезжей части Московской кольцевой автодороги, — говорится в сообщении, опубликованном на их странице в "Твиттере".
Лайфу стало известно, что нарушителями являются граждане, которые праздновали свадьбу. После танцев на МКАД их свадебный кортеж продолжил поездку по Москве, однако позже их задержали сотрудники ДПС. Всю компанию направили в отделение полиции, включая жениха и невесту. Им вменяют мелкое хулиганство, правоохранительными органами было принято решение оставить всех нарушителей под стражей до утра.