Принял полицию за грабителей. Мужчина устроил стрельбу в доме на Рублёвском шоссе

Столичная полиция начала проверку по факту стрельбы в квартире на Рублёвском шоссе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

— 18 июля девушка 1996 года рождения познакомилась с мужчиной 1973 года рождения, после чего он предложил ей поехать к нему домой на Рублёвское шоссе. Там они вместе проводили время, а спустя ночь, попытавшись выйти из квартиры, пара обнаружила, что не может найти ключи, — цитирует издание пресс-службу.

По данным полиции, девушка позвонила в правоохранительные органы, сообщив, что к ней не применялись противоправные действия, но они не могут найти ключи. Когда прибыл наряд полиции, владелец квартиры, подумав, что в квартиру пытаются проникнуть посторонние, произвёл два выстрела в дверь.