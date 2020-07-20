В киевском кафе взорвалась салютная установка. Она была в сумке

В кафе в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на местных правоохранителей.
— На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошёл под столом, где находилась сумка, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время работы специалистов на месте взрыва полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, буквально несколько дней назад в Киеве прогремел ещё один взрыв — около станции метро "Шулявская". В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с повреждениями ноги. Предварительно установлено, что взрыв случился в мусорной урне.