В киевском кафе взорвалась салютная установка. Она была в сумке

В кафе в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на местных правоохранителей.

— На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошёл под столом, где находилась сумка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время работы специалистов на месте взрыва полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





