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В киевском кафе взорвалась салютная установка. Она была в сумке

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото © Shutterstock

В кафе в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на местных правоохранителей.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошёл под столом, где находилась сумка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время работы специалистов на месте взрыва полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Напомним, буквально несколько дней назад в Киеве прогремел ещё один взрыв — около станции метро "Шулявская". В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с повреждениями ноги. Предварительно установлено, что взрыв случился в мусорной урне.

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