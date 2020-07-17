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У одной из станций метро в Киеве прогремел взрыв

В результате происшествия пострадал один человек.

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Фото © Facebook / Полиция Киева

Возле станции метро "Шулявская" в Киеве прогремел взрыв. Об этом на странице в "Фейсбуке" сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

Отмечается, что инцидент произошёл на проспекте Победы у входа на станцию метро. В результате происшествия пострадал один человек, он госпитализирован с повреждениями ноги. Предварительно установлено, что взрыв случился в мусорной урне.

Специалисты обследовали прилегающую территорию и не обнаружили иных подозрительных или опасных предметов.

Как уточнила пресс-служба метрополитена, в результате инцидента были также повреждены окна станции. Сейчас её работа возобновлена в обычном режиме.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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