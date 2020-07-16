В Николаеве сожгли машину члена партии "Нацкорпус", которого в Донбассе осадил Зеленский

В украинском городе Николаеве неизвестные сожгли машину председателя областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

— Это будет дорого стоить этим уродам, — написал в соцсети Янтарь.

По его мнению, поджечь автомобиль могли "политические оппоненты или криминалитеты". Он также уверен, что полиция не найдёт виновных, и поэтому заявил, что будет искать их "немного иначе".