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В Николаеве сожгли машину члена партии "Нацкорпус", которого в Донбассе осадил Зеленский

Денис Янтарь считает, что это могли сделать "политические оппоненты или криминалитеты".

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Фото © Facebook / Денис Янтар

В украинском городе Николаеве неизвестные сожгли машину председателя областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

Это будет дорого стоить этим уродам, — написал в соцсети Янтарь.

По его мнению, поджечь автомобиль могли "политические оппоненты или криминалитеты". Он также уверен, что полиция не найдёт виновных, и поэтому заявил, что будет искать их "немного иначе".

Напомним, Денис Янтарь стал известен широкой публике после эмоциональной дискуссии с президентом Украины. Это произошло в Золотом в Донбассе, куда бойцы прибыли из-за объявления об отводе войск. Лидер Незалежной тогда перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками, попросив "убрать оружие", и заявил, что "президент, а не лох".

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