Политолог объяснил, почему Канье Уэста ждёт провал на выборах президента США

Шансов на победу в выборах президента США у американского рэпера Канье Уэста совсем нет, считает дипломат, политолог, заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. Он отметил, что подобные выдвижения стимулирует партия демократов.

— Не понимаю, почему им нельзя было найти какого-то симпатичного молодого демократического, хорошо говорящего губернатора, которых масса, — отметил Мизин в беседе с телеканалом "360".

По словам политолога, демократическая партия выдвинет ещё одного своего представителя. Кроме того, Мизин отметил, что действующий президент США Дональд Трамп, который раньше "шёл как паровоз", сейчас потерял практически все шансы переизбраться на новый срок.

Ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в Америке, политолог назвал вакханалией, отметив, что "до такого ужаса" протесты в США ещё не доходили. Он также сообщил, что боится, "как бы не было вооружённых столкновений белых отрядов и чернокожих". При этом Мизин подчеркнул, что страна не развалится, так как обладает большим внутренним экономическим и моральным потенциалом.