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В Германии назвали попыткой шантажа санкции США против "Северного потока — 2"

В заявлении говорится, что ЕС должен отреагировать и противодействовать всем нападкам извне на свой суверенитет.

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Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Восточный комитет германской экономики назвал новые анонсированные санкции США против "Северного потока — 2" попыткой шантажа, а также нападками на суверенитет ЕС.

США тем самым топчут ногами свободную и честную конкуренцию и беспрепятственно используют санкции для продвижения собственных экономических интересов, — цитирует заявление ТАСС. — ЕС не остаётся ничего иного, кроме как соответствующим образом отреагировать на эту попытку шантажа.

В комитете призвали Еврокомиссию противодействовать нападкам на суверенитет, представить список жёстких ответных мер и выработать эффективный механизм защиты европейских компаний, которые рискуют попасть под ограничения.

Напомним, глава Госдепа США Майк Помпео сообщил о решении ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". В российском МИД такой шаг Вашингтона назвали показателем слабости американской системы, так как он использует политическое давление в целях "нечистоплотной конкуренции".

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