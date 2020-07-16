В Германии назвали попыткой шантажа санкции США против "Северного потока — 2"

Восточный комитет германской экономики назвал новые анонсированные санкции США против "Северного потока — 2" попыткой шантажа, а также нападками на суверенитет ЕС.
— США тем самым топчут ногами свободную и честную конкуренцию и беспрепятственно используют санкции для продвижения собственных экономических интересов, — цитирует заявление ТАСС. — ЕС не остаётся ничего иного, кроме как соответствующим образом отреагировать на эту попытку шантажа.
В комитете призвали Еврокомиссию противодействовать нападкам на суверенитет, представить список жёстких ответных мер и выработать эффективный механизм защиты европейских компаний, которые рискуют попасть под ограничения.
Напомним, глава Госдепа США Майк Помпео сообщил о решении ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". В российском МИД такой шаг Вашингтона назвали показателем слабости американской системы, так как он использует политическое давление в целях "нечистоплотной конкуренции".