В Германии назвали попыткой шантажа санкции США против "Северного потока — 2"

Восточный комитет германской экономики назвал новые анонсированные санкции США против "Северного потока — 2" попыткой шантажа, а также нападками на суверенитет ЕС.

— США тем самым топчут ногами свободную и честную конкуренцию и беспрепятственно используют санкции для продвижения собственных экономических интересов, — цитирует заявление ТАСС. — ЕС не остаётся ничего иного, кроме как соответствующим образом отреагировать на эту попытку шантажа.

В комитете призвали Еврокомиссию противодействовать нападкам на суверенитет, представить список жёстких ответных мер и выработать эффективный механизм защиты европейских компаний, которые рискуют попасть под ограничения.