Врач рассказал, почему не стоит отдавать в детсад детей младше трёх лет

Детей младше трёх лет не стоит отдавать в детский сад, так как в раннем возрасте у малышей не до конца сформирована иммунная система. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал заведующий отделением скорой медицинской помощи Детской городской больницы № 1 Константин Бручиков.

Врач объяснил, что защита от болезнетворных вирусов и инфекций в организме наблюдается после достижения трёхлетнего возраста. Кроме прочего, до двух-трёх лет дети сильнее привязаны к маме и папе, поэтому у них сильна потребность находиться рядом с ними.