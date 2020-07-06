В Общественной палате предложили освободить малоимущие семьи от платы за детсады

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить семьи с низким доходом от оплаты за посещение детьми детского сада. По её мнению, подобная инициатива станет существенной мерой поддержки для малоимущих семей, сообщает RT .

Соответствующее обращение направлено в правительство и Госдуму. В его тексте сказано, что от оплаты за ясли и детский сад необходимо освободить семьи, ежемесячный доход в которых на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов.