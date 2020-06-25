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Россиянам предложили выплачивать деньги за отказ от места для ребёнка в детсаду

По мнению автора инициативы, данное решение позволит частично решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

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Фото © ТАСС / Сергей Стариков

Российские семьи должны ежемесячно получать выплату в случае отказа от места для ребёнка в детском саду. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, направив соответствующее предложение на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду, — цитирует выдержку из письма депутата Власова RT.

Как отметил парламентарий, за родителями остаётся право на отказ от выплаты для возвращения к привычной программе получения места для ребёнка в детском саду в порядке очереди.

Как подчеркнул депутат, предложенная им мера поможет сократить очереди в детские сады. То есть те, кому необходимо оставлять ребёнка в дошкольном учреждении, смогут легче реализовать своё право на это. А люди, которым непринципиально нахождение ребёнка в детском саду, получат нелишнюю материальную поддержку.

Как сообщал Лайф, столичные детские сады всё лето будут работать в режиме дежурных групп в связи с эпидемией коронавируса.

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