Россиянам предложили выплачивать деньги за отказ от места для ребёнка в детсаду

По мнению автора инициативы, данное решение позволит частично решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Российские семьи должны ежемесячно получать выплату в случае отказа от места для ребёнка в детском саду. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, направив соответствующее предложение на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

— Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду, — цитирует выдержку из письма депутата Власова RT.

Как отметил парламентарий, за родителями остаётся право на отказ от выплаты для возвращения к привычной программе получения места для ребёнка в детском саду в порядке очереди.

Как подчеркнул депутат, предложенная им мера поможет сократить очереди в детские сады. То есть те, кому необходимо оставлять ребёнка в дошкольном учреждении, смогут легче реализовать своё право на это. А люди, которым непринципиально нахождение ребёнка в детском саду, получат нелишнюю материальную поддержку.