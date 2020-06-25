"Унесённые ветром" вернули на HBO Max. Перед фильмом придётся посмотреть лекцию

Фильм 1939 года "Унесённые ветром" вернули в каталог стримингового сервиса HBO Max. Но к нему добавят контекст и дисклеймер, сообщает The Hollywood Reporter .

Теперь перед показом фильма зрители увидят видео с комментариями профессора университета Чикаго Жаклин Стюарт. Эксперт расскажет, что картина неоднократно вызывала споры из-за романтизирования рабовладельческого Юга, рабства, а также стереотипного изображения темнокожих персонажей.

Напомним, лента была удалена из перечня доступных фильмов из-за расовых тем на фоне волны протестов в США, спровоцированных трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Картина и раньше подвергалась критике за "романтизирование рабства", однако в своё время ей удалось завоевать восемь "Оскаров" и заслужить любовь зрителей.