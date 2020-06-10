В США похоронили погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда

В предместье американского города Хьюстон, штат Техас состоялись похорон погибшего во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Трансляцию мероприятия вёл телеканал CNN.

Церемония прощания в церкви The Fountain of Praise началась примерно в 11:00 по местному времени и продолжалась около трёх часов. В отличии от понедельника, на мероприятии присутствовали только приглашённые гости - семья погибшего, а также духовные лидеры, политики, общественные деятели - в общей сложности около 500 человек.

Большинство присутствовавших были одеты в черные траурные цвета, а члены семьи Флойда - в белое. Когда все речи были сказаны, гроб с телом был отправлен в мемориальный сад в Пэрленде, и был захоронен рядом с матерью погибшего.

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда вызвала резкий резонанс в американском обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Спустя неделю народного негодования в США на смену насилию пришёл новый вид протестов