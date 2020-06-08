"Чернокожий великомученик". В Раде предложили переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа Флойда

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в честь погибшего Джорджа Флойда. Своим предложением он поделился в соцсетях.

— В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе, в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика, как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда, — написал он.

Вместе с тем Кива обратился к митрополиту УПЦ КП Епифанию с просьбой "канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви", а премьер-министра попросил выделить семье погибшего материальную помощь в размере десяти миллионов долларов. Среди прочих предложений он отметил причисление Флойда к списку Небесной сотни.

Судя по последнему абзацу поста, где он с негативом отзывается о "мародёре Порошенко", переименовавшем улицу разведчика Ивана Кудри в честь американского конгрессмена Джона Маккейна, все изложенные предложения не что иное, как сарказм.

Напомним, акции протеста в США вызвало жёсткое задержание афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации, после чего в стране начались непрекращающиеся беспорядки. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.