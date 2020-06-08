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Мужа, чья жена пропала без вести, осудили за её убийство спустя 40 лет благодаря одной улике

Дона Мэй Байерл жила в маленьком городке Маскего на северо-востоке штата Иллинойс, США, вместе с мужем и двумя маленькими дочерьми. Но в одну ночь любящая мать пропала, а её муж Джон заявил, что женщина просто сбежала от него под покровом ночи. Следствие придерживалось этой же точки зрения следующие 40 лет, пока один анализ не перевернул дело Доны Мэй.

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Кадр из видео © YouTube / Fox News

В ходе расследования в 1979 году выяснилось, что у Джона всегда был ужасный характер — это подтвердила и его первая жена, и письма, которые Дона писала своим подругам. Поэтому полиция, не найдя никаких подтверждений убийства, решила, что женщина и правда сбежала от самодержавного мужа. Но только самые близкие знали, что она ни за что бы не бросила своих девочек с Байерлом.

Фото © Facebook

Когда сестра пропавшей женщины пришла в дом Байерлов, она заметила странные пятна на ковре и на стене в гараже. Она тут же сообщила полиции, но, из-за того что в 1979-м ещё не было технологий, позволяющих по ДНК определять людей, детективы так и осталась ни с чем — Джон сказал, что просто поранился, когда пользовался газонокосилкой. И хоть его вина не была доказана, все материалы по делу, включая образцы крови, сохранили.

Кадр из видео © YouTube / Fox News

Следующие десятилетия семья Доны просто ждала, когда справедливость восторжествует. Уже через год после убийства Байерл добился развода с "пропавшей" женой. А в 1986 году женщину официально объявили мёртвой.

Новый виток по делу начался в 2017 году. Офицеры Маскего снова начали искать Дону, а через год полиция всё-таки провела анализ пятен, найденных в доме в конце 70-х. Конечно, они доказали, что это была кровь женщины.

Кадр из видео © YouTube / Fox News

Благодаря этому анализу и ещё множеству косвенных улик, собранных воедино, обвинению всё-таки удалось добиться приговора для Байерла. Сейчас мужчине 79 лет, он седой, немощный и едва слышит. Но близкие Доне люди всё ещё видят в нём человека, который сначала испортил жене жизнь, а потом и вовсе её отнял, пишет Mirror.

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