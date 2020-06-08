Мужа, чья жена пропала без вести, осудили за её убийство спустя 40 лет благодаря одной улике

В ходе расследования в 1979 году выяснилось, что у Джона всегда был ужасный характер — это подтвердила и его первая жена, и письма, которые Дона писала своим подругам. Поэтому полиция, не найдя никаких подтверждений убийства, решила, что женщина и правда сбежала от самодержавного мужа. Но только самые близкие знали, что она ни за что бы не бросила своих девочек с Байерлом.

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Когда сестра пропавшей женщины пришла в дом Байерлов, она заметила странные пятна на ковре и на стене в гараже. Она тут же сообщила полиции, но, из-за того что в 1979-м ещё не было технологий, позволяющих по ДНК определять людей, детективы так и осталась ни с чем — Джон сказал, что просто поранился, когда пользовался газонокосилкой. И хоть его вина не была доказана, все материалы по делу, включая образцы крови, сохранили.

Кадр из видео © YouTube / Fox News

Следующие десятилетия семья Доны просто ждала, когда справедливость восторжествует. Уже через год после убийства Байерл добился развода с "пропавшей" женой. А в 1986 году женщину официально объявили мёртвой. Новый виток по делу начался в 2017 году. Офицеры Маскего снова начали искать Дону, а через год полиция всё-таки провела анализ пятен, найденных в доме в конце 70-х. Конечно, они доказали, что это была кровь женщины.

Кадр из видео © YouTube / Fox News