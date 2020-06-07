"Не могу дышать". Шеф полиции лёг на землю и принял позу убитого Джорджа Флойда

В американском городе Вебстере шеф полиции Майкл Шоу в солидарность с протестующими лёг на землю, сложив руки за спиной.
Рядом с полицейским стояла табличка с надписью: I can't breathe ("Я не могу дышать"). Эти слова несколько раз перед смертью повторил темнокожий американец Джордж Флойд. Он умер вскоре после задержания. По предварительным данным, сотрудник полиции мог его просто задушить, давя ногой на шею около восьми минут.
Напомним, накануне разгневанный житель американского штата Техас, угрожая бензопилой, разогнал протестующих. При этом мужчина выкрикивал: "Хватит переживать за этих ниггеров. Убирайтесь домой!"
Волна протестов охватила не только Миннеаполис, в котором произошло убийство Джорджа Флойда, но также и другие города, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон. Было ранено более ста полицейских, не менее 11 человек погибли. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны — в Лондоне, Афинах, нескольких городах Канады. Сегодня на протесты в Лондоне пришла Мадонна на костылях.