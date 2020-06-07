"Не могу дышать". Шеф полиции лёг на землю и принял позу убитого Джорджа Флойда

Рядом с полицейским стояла табличка с надписью: I can't breathe ("Я не могу дышать"). Эти слова несколько раз перед смертью повторил темнокожий американец Джордж Флойд. Он умер вскоре после задержания. По предварительным данным, сотрудник полиции мог его просто задушить, давя ногой на шею около восьми минут.