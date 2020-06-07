"Газпром" объявил о рекордной закупке труб — почти на 100 млрд рублей

Компания "Газпром инвест" опубликовала тендер на портале госзакупок на поставку в 2020–2022 годах труб с максимальной ценой контракта 98,4 миллиарда рублей. Как следует из данных портала, на эту сумму планируется приобрести около 1,3 миллиона тонн труб различного назначения. Например, для строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" и для системы магистральных газопроводов "Ухта – Торжок" и "Бованенково – Ухта".

— Предметом договора являются трубы большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием… Продукция поставляется в период с 30.03.2020 года по 31.12.2022 года, — говорится в документе.

Заявки на участие в тендере будут приниматься 15 июня, победителя объявят 16 июня. Закупка будет проводиться в один лот.