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К газу начнут подключать бесплатно. Сколько это позволит сэкономить денег и куда потянут трубопроводы

Владимир Путин поручил до 1 октября найти источники финансирования для бесплатного подключения россиян к газу. Как это отразится на жизни простых потребителей?

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Что предполагает программа газификации страны

,Проблема газификации в России стоит достаточно остро. Для того чтобы проложить коммуникации в сёлах или на дачах, жителям приходится собирать сотни тысяч рублей. Такие деньги есть далеко не у всех. Но больше всего возмущаются жители территорий, по которым проходят крупные экспортные газопроводы. Там далеко не все дома подключены к газу.

На эту проблему обратил внимание президент. Владимир Путин поручил до 1 октября 2020 года найти источники финансирования для бесплатного подключения россиян к газу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств", — гласит текст поручения.

Газификация страны должна завершиться к 2024 году, а к 2030-му установят целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ.

Владимир Путин распорядился обеспечить заключение комплексного договора на поставки газа, а также подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.

Будут утверждены обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование ("последняя миля"). Программа предполагает цифровизацию процесса газификации, а также интеграцию данных в государственных информационных системах.

Президент поручил на законодательном уровне упростить процедуру проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и распределительных сетей. До 1 октября правительство должно будет подготовить доклад по выполнению поручений, а затем отчитываться один раз в квартал.

Сколько стоит подключить газ сейчас

Цены на подключение устанавливает газораспределительная организация (ГРО) соответствующего региона. В Московской области это Мособлгаз. На сайте организации указаны такие цены: само подключение частного дома к газовой сети (то есть проведение газопровода до границы вашего участка) стоит от 65 тыс. рублей, а вот проектирование и строительство газопровода уже на самом участке и внутри дома стоит намного дороже — от 200 тыс. рублей.

По всей видимости, когда президент распорядился найти источники для бесплатного подключения населения к газу, речь шла только о покрытии этих затрат на подключение и строительство газопровода. Для небогатого дачника или сельского жителя сэкономить на подключении как минимум 265 тыс. руб. это хорошо, экономия получается солидной, — говорит заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Однако полностью расходы на газификацию, наверное, покрыты не будут, предполагает Наталья Мильчакова. Будет нужно, например, приобрести газовое оборудование, а будет ли покрываться за счёт государства приобретение оборудования и все прочие расходы, которые, например, назначит строительная организация, пока непонятно.

Кроме того, нужно понимать, что даже при государственной поддержке провести газ удастся не в каждый дачный дом. Как поясняет Наталья Мильчакова, подключат только те дома, которые признаны капитальными строениями. Если нет, то в таких постройках газификация запрещена законом. К тому же помещение для установки котла и кухня или комната, где будет находиться плита, должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности (например, высота потолка не менее 2,2 м). Если не соответствуют, то на газификацию рассчитывать не придётся.

Цель поручений президента состоит именно в том, чтобы к 2030 году (а в большинстве регионов не позднее 2024 года) в России не осталось населённых пунктов, где нет доступа к газоснабжению, — пояснила Наталья Мильчакова. — Значит, это распространяется и на такие города, как Норильск, в котором для отопления используют мазут.

По словам Натальи Мильчаковой, вероятнее всего программа газификации регионов подразумевает не только обеспечение большего комфорта и безопасности для населения, но ещё и улучшение экологической обстановки. Газ — более экологичное топливо, чем мазут. Не случайно среди исполнителей проекта в поручении президента названа комиссия по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности. Значит, вопросы охраны окружающей среды в этом поручении — тоже на повестке дня, заключает аналитик.

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