К газу начнут подключать бесплатно. Сколько это позволит сэкономить денег и куда потянут трубопроводы

Что предполагает программа газификации страны

,Проблема газификации в России стоит достаточно остро. Для того чтобы проложить коммуникации в сёлах или на дачах, жителям приходится собирать сотни тысяч рублей. Такие деньги есть далеко не у всех. Но больше всего возмущаются жители территорий, по которым проходят крупные экспортные газопроводы. Там далеко не все дома подключены к газу.

На эту проблему обратил внимание президент. Владимир Путин поручил до 1 октября 2020 года найти источники финансирования для бесплатного подключения россиян к газу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств", — гласит текст поручения.

Газификация страны должна завершиться к 2024 году, а к 2030-му установят целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ.

Владимир Путин распорядился обеспечить заключение комплексного договора на поставки газа, а также подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.

Будут утверждены обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование ("последняя миля"). Программа предполагает цифровизацию процесса газификации, а также интеграцию данных в государственных информационных системах.

Президент поручил на законодательном уровне упростить процедуру проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и распределительных сетей. До 1 октября правительство должно будет подготовить доклад по выполнению поручений, а затем отчитываться один раз в квартал.

Сколько стоит подключить газ сейчас

Цены на подключение устанавливает газораспределительная организация (ГРО) соответствующего региона. В Московской области это Мособлгаз. На сайте организации указаны такие цены: само подключение частного дома к газовой сети (то есть проведение газопровода до границы вашего участка) стоит от 65 тыс. рублей, а вот проектирование и строительство газопровода уже на самом участке и внутри дома стоит намного дороже — от 200 тыс. рублей.

— По всей видимости, когда президент распорядился найти источники для бесплатного подключения населения к газу, речь шла только о покрытии этих затрат — на подключение и строительство газопровода. Для небогатого дачника или сельского жителя сэкономить на подключении как минимум 265 тыс. руб. — это хорошо, экономия получается солидной, — говорит заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Однако полностью расходы на газификацию, наверное, покрыты не будут, предполагает Наталья Мильчакова. Будет нужно, например, приобрести газовое оборудование, а будет ли покрываться за счёт государства приобретение оборудования и все прочие расходы, которые, например, назначит строительная организация, пока непонятно.

Кроме того, нужно понимать, что даже при государственной поддержке провести газ удастся не в каждый дачный дом. Как поясняет Наталья Мильчакова, подключат только те дома, которые признаны капитальными строениями. Если нет, то в таких постройках газификация запрещена законом. К тому же помещение для установки котла и кухня или комната, где будет находиться плита, должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности (например, высота потолка не менее 2,2 м). Если не соответствуют, то на газификацию рассчитывать не придётся.

— Цель поручений президента состоит именно в том, чтобы к 2030 году (а в большинстве регионов — не позднее 2024 года) в России не осталось населённых пунктов, где нет доступа к газоснабжению, — пояснила Наталья Мильчакова. — Значит, это распространяется и на такие города, как Норильск, в котором для отопления используют мазут.