Минпросвещения продлило сроки подачи документов для поступления в колледжи

Абитуриенты российских среднеспециальных учебных заведений смогут подать документы на поступление практически до конца лета, а именно — до 25 августа. Об этом сегодня сообщил замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко.

— Всё сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года. Продлены сроки приёма документов практически до конца августа, а где будут свободные места — до осени, — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что поступающие смогут подать копии документов через Почту России, по электронной почте и даже с помощью единого портала госуслуг. Замминистра подчеркнул, что для удобства удалённого поступления и сокращения бюрократии было сделано всё возможное.