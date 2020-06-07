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Лайф публикует видео стрельбы во дворе жилого дома на юге Москвы

Также в объектив камеры попала погоня полиции за убегающим подозреваемым.

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В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места стрельбы на улице Михневской в Москве. На кадрах видно, как около подъезда одного из домов между группой мужчин вспыхивает конфликт. Один из участников неожиданно достаёт пистолет и делает выстрел. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах столицы, резиновая пуля попала пострадавшему в голову, выстрел был сделан из травматического оружия.

К конфликту вскоре подключились и местные жители. Стрелявший не думал успокаиваться, и лишь заметив прибывший наряд полиции, бросился бежать. Сотрудники полиции бросились за ним и вскоре задержали.

Как уточнил источник Лайфа, пострадавший находится в больнице в закрытой черепно-мозговой травмой. А стрелок находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее в Дагестане неизвестный устроил стрельбу возле больницы.

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