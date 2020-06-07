Лайф публикует видео стрельбы во дворе жилого дома на юге Москвы

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места стрельбы на улице Михневской в Москве. На кадрах видно, как около подъезда одного из домов между группой мужчин вспыхивает конфликт. Один из участников неожиданно достаёт пистолет и делает выстрел. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах столицы, резиновая пуля попала пострадавшему в голову, выстрел был сделан из травматического оружия.