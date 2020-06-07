Танцы на капоте и потасовки с полицией. В Краснодаре буйно отметили ослабление ограничений — видео

Видео © Соцсети

Жители Краснодара в первый же вечер после открытия летних веранд ринулись в кафе отмечать ослабление ограничений. Окрылённая свободой молодёжь буквально заполонила центральную улицу и начала веселье. Разбираться с буйными тусовщиками пришлось полиции.

Толпы молодых людей устроили танцы на улице Красной, а неофициальным гимном свободы стала песня МакSим "Знаешь ли ты". Участники вечеринки пели хором, а один "солировал" на капоте машины.

Видео © Соцсети

Приезда полиции сначала молодёжь даже не заметила, что неудивительно. Когда же стражам порядка удалось до них достучаться, те были слегка расстроены. Чем ещё можно объяснить последовавшее?! Они хором скандировали: "Ран, Вася, ран! Не оставим шанса мусорам!" Некоторые ребята толкали правоохранителей, а одна из девушек даже забралась на капот полицейского автомобиля. Теперь УМВД РФ ищет наиболее активных участников событий минувшей ночи.

— Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, — сообщили Лайфу в региональном главке полиции.