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Танцы на капоте и потасовки с полицией. В Краснодаре буйно отметили ослабление ограничений — видео

Неофициальным гимном "свободы" стала песня МакSим "Знаешь ли ты", которую участники тусовки исполняли хором.

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Видео © Соцсети

Жители Краснодара в первый же вечер после открытия летних веранд ринулись в кафе отмечать ослабление ограничений. Окрылённая свободой молодёжь буквально заполонила центральную улицу и начала веселье. Разбираться с буйными тусовщиками пришлось полиции.

Толпы молодых людей устроили танцы на улице Красной, а неофициальным гимном свободы стала песня МакSим "Знаешь ли ты". Участники вечеринки пели хором, а один "солировал" на капоте машины.

Видео © Соцсети

Приезда полиции сначала молодёжь даже не заметила, что неудивительно. Когда же стражам порядка удалось до них достучаться, те были слегка расстроены. Чем ещё можно объяснить последовавшее?! Они хором скандировали: "Ран, Вася, ран! Не оставим шанса мусорам!" Некоторые ребята толкали правоохранителей, а одна из девушек даже забралась на капот полицейского автомобиля. Теперь УМВД РФ ищет наиболее активных участников событий минувшей ночи.

Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, — сообщили Лайфу в региональном главке полиции.

Жители Краснодара не впервые показывают нетерпение снова вернуться к обычной жизни. Вечером 31 мая группа молодых людей закатила вечеринку у кафе-бара "Архитектор", прямо под носом у городской администрации. Мэр был в ярости, а владелец заведения попытался откреститься от тусовки.

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