В Брянске на начальника органа опеки завели дело из-за истощённой приёмной девочки

В Брянске возбудили уголовное дело в отношении начальника органов опеки и попечительства после того, как в одном из домов города была обнаружена истощённая семилетняя девочка с обмороженными ногами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Брянской области.

— С учётом собранных доказательств начальнику группы опеки и попечительства Комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ["Халатность"], — говорится в сообщении.