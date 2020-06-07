Абитуриенты военных вузов смогут поступать, не покидая свой регион

Этим летом абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из своих регионов. Напротив, из-за пандемии в города России будут направлены специальные группы от приёмных комиссий учебных заведений, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны РФ.

Отбор курсантов будет проводиться на базе военных комиссариатов и будет проходить с 15 июля по 5 августа с учётом новых сроков ЕГЭ. Помимо представителей вуза в выездные группы войдут специалисты в области психологии и физической подготовки.

— Приёмные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор <...> С 15 августа кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведения, — отметили в пресс-службе Минобороны.