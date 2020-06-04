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Регион
Опубликовано 4 июня 2020, 13:03
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Малышка с обмороженными ногами из брянской семьи весила всего 9 кг

По мнению Анны Кузнецовой, произошедшее — результат бездействия органов системы профилактики.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что семилетняя девочка из приёмной семьи в Брянской области, которую госпитализировали с истощением и обморожением ног, весила всего девять килограммов. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В приёмной семье была обнаружена девочка, которая весила всего девять килограммов. Ощущение, что ребёнок после того, как его шесть лет назад передали в приёмную семью, просто стал невидимым для системы. Ребёнок не говорит, не умеет обслуживать себя, и если будет доказано, что это приобретённые последствия отношения к ней приёмных родителей, то это страшное преступление против ребёнка, — заявила Кузнецова.

Лайф узнал, как жила семья, в которой нашли истощённую малышку с обмороженными ногами

Омбудсмен отметила, что случившееся — результат бездействия органов системы профилактики. Малышку никто не навещал и, соответственно, не видел, в каких условиях она живёт.

Напомним, в частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Её спас собутыльник приёмного отца малышки. Ребёнка госпитализировали с истощением и обморожением ног. Следственный комитет возбудил уголовные дела. По данным Лайфа, глава семьи был против удочерения девочки, её воспитанием занималась только приёмная мать.

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Фото © Pixabay

Анастасия Иванова
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