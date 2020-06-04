Мишустин анонсировал введение обязательных квот на закупки товаров российских производителей

Кабмин в ближайшее время введёт обязательные квоты на закупку товаров российской промышленности. Об этом объявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера направлена на совершенствование системы государственных и корпоративных закупок и поддержку отечественных производителей. Вместе с тем правительство получит право устанавливать объёмы закупок по отраслевому принципу.

— Введение обязательных квот на закупки российских товаров дополнит меры поддержки отечественных производителей, — указал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что по целому ряду направлений государственных и корпоративных закупок предпочтение зачастую отдаётся иностранным поставщикам. Между тем на эти цели ежегодно направляются триллионы рублей. Эту практику, подчеркнул премьер, необходимо менять.

— Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной, — заключил он.