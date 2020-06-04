Вспышка — и очнулся в реанимации. Оправившиеся после нападения в Красноярске инкассаторы дали первые показания

Оправившиеся после нападения в Красноярске инкассаторы дали первые показания. Об этом Лайфу рассказал источник.
По его словам, один из пострадавших ничего не помнит, кроме вспышки, после которой очнулся уже в реанимации. Другой запомнил, что потянулся за пистолетом, увидев злоумышленников, но достать оружие не успел — в него выстрелили. Находясь в шоковом состоянии, он не мог ничего сказать или сделать, и неизвестные спокойно украли сумку с деньгами.
Напомним, сам инцидент произошёл утром 30 мая. В результате происшествия пострадало два человека, злоумышленники сумели завладеть суммой около 2,3 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". За любую ценную информацию о преступниках объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей.