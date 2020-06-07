В мае россияне стали больше тратить на отели

Россияне в мае стали тратить на 13% больше на бронирование отелей по сравнению с апрелем. Средний чек покупки в мае составил 1610 рублей. Как отмечают эксперты оператора фискальных данных "Платформа ОФД", продажи за последний месяц весны выросли на 30%.

По мнению экспертов, такие результаты объясняются желанием граждан сменить обстановку и морально и физически восстановиться после введённых из-за пандемии мер безопасности. Спрос больше коснулся отелей курортных регионов.

— В меньшей степени он коснулся небольших отелей рядом с крупными городами. Никакого ажиотажного спроса, конечно, нет, и вряд ли можно ожидать в этом сезоне. Потребитель ещё не решил, готов ли он предпочесть отечественные отели вместо зарубежных, войдёт ли это в привычку, — передаёт РИА "Новости" слова директора "Протекс-отеля" Романа Аверина.