У сыровара Олега Сироты украли MacBook стоимостью 230 тысяч рублей

Сыровар Олег Сирота сдал в ремонт свой дорогостоящий ноутбук Apple MacBook Pro 16, но забрать обратно не смог. По данным агентства "Москва", знаменитый фермер сообщил в полицию о краже лэптопа.

— Неизвестный 29 мая 2020 года в период времени с 14:20 до 19:00, находясь в помещении офиса по ремонту оргтехники, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, с целью личного преступного обогащения тайно похитил ноутбук Apple MacBook Pro 16, — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Украденным устройством оказался ноутбук Сироты стоимостью 232 тысячи 990 рублей. Розыском преступника и дорогостоящего MacBook теперь занимается полиция. По факту случившегося завели уголовное дело по статье "Кража".