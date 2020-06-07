В двух шахтах в ДНР произошли обвалы породы, один горняк погиб

Обвалы породы произошли сразу на двух угольных шахтах в ДНР: на "Холодной балке" в городе Макеевке и на предприятии "Комсомолец Донбасса" в городе Кировском. Как сообщает МЧС республики, в результате ЧП погиб один рабочий.

— На шахте "Холодная балка" выпавшим из кровли куском породы смертельно травмирован горнорабочий 1983 г.р., — говорится в оперативной сводке за 6 июня.