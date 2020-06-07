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В двух шахтах в ДНР произошли обвалы породы, один горняк погиб

Ещё двое рабочих получили различные травмы. Они находятся в больницах.

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Фото © Pixabay

Обвалы породы произошли сразу на двух угольных шахтах в ДНР: на "Холодной балке" в городе Макеевке и на предприятии "Комсомолец Донбасса" в городе Кировском. Как сообщает МЧС республики, в результате ЧП погиб один рабочий.

На шахте "Холодная балка" выпавшим из кровли куском породы смертельно травмирован горнорабочий 1983 г.р., — говорится в оперативной сводке за 6 июня.

Ещё один работник шахты "Холодная балка" доставлен в больницу Макеевки с различными травмами. В результате ЧП на "Комсомольце Донбасса" пострадал один человек. Горнорабочий 1985 г.р. был травмирован выпавшим из кровли куском породы и доставлен в лечебное учреждение города Енакиева.

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