В ТПП предупредили о возможном снижении качества продукции фермеров в России

Пандемия коронавируса может негативно сказаться на качестве продукции российских фермеров. Прежде всего тому виной снижение затрат для успешной конкуренции с другими крупными производителями в условиях сокращения сбыта. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

— За истекший апрель торговля продовольствием в России упала на 9,3%, а ведь почти две трети её объёма приходится на средние и малые предприятия. По оценкам экспертов и самих участников отрасли, от 20% до 50% этих бизнесов могут не пережить пандемию. А это значит, что количество каналов сбыта продукции малых и средних производителей сократится, — заявил агентству ТАСС Катырин.