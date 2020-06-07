Китай пообещал сделать свою вакцину от CoViD-19 доступной всему миру

Китайская вакцина от коронавируса станет доступна всему миру после завершения исследований и тестирования препарата. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган в ходе пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом страны Белой книги "Борьба с CoViD-19: действия Китая".

Министр назвал основным приоритетом на данном этапе обеспечение безопасности вакцины от CoViD-19, а также её эффективности и доступности. По его убеждению, миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях.

— Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем её доступной всему миру, — пообещал Ван Чжиган (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в настоящее время китайские учёные разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из препаратов находятся на стадии испытаний.