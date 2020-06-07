В России за сутки коронавирус подтвердился у 8984 человек

Накануне в России CoViD-19 подтвердился у 8984 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб. За всё время в стране было выявлено 467 673 заболевших.

Данные © Оперативный штаб

— За последние сутки в России выявлено 8984 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3458 случаев (38,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидирующую строчку занимает столица. Также среди регионов – лидеров по ежедневному приросту традиционно оказались Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

Скончалось за сутки 134 человека (5859 в целом), выздоровело 5343 человека (226 731 в общем).