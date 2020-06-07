Китай заявил о намерении сотрудничать с Россией в разработке вакцины от CoViD-19

Китай планирует сотрудничать с Россией в разработке и выпуске вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Ма Чжаосюй на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги "Борьба с CoViD-19: действия Китая".

Дипломат заявил, что Москва и Пекин, как всеобъемлющие стратегические партнёры, действовали сообща против пандемии коронавируса. По его словам, две страны и дальше планируют углублять сотрудничество в данном направлении и "вместе внести вклад в мировую борьбу с эпидемией".

— В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутому руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины, — сказал Ма Чжаосюй на вопрос корреспондента ТАСС.