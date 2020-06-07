Собянин рассказал об увеличении пассажиропотока на московском транспорте

Количество пассажиров в московском транспорте увеличилось до пяти миллионов человек в сутки. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что при этом столице удаётся сохранять положительную динамику по борьбе с коронавирусом.

— Мы видим, как постепенно-постепенно набирает обороты движение людей на транспорте. Сейчас уже больше пяти миллионов, но не восьми, не десяти. А раньше у нас в самом минимальном значении было три с небольшим, потом четыре. Сейчас пять миллионов, — заявил мэр столицы в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".