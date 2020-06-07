Собянин рассказал об увеличении пассажиропотока на московском транспорте

Количество пассажиров в московском транспорте увеличилось до пяти миллионов человек в сутки. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что при этом столице удаётся сохранять положительную динамику по борьбе с коронавирусом.
— Мы видим, как постепенно-постепенно набирает обороты движение людей на транспорте. Сейчас уже больше пяти миллионов, но не восьми, не десяти. А раньше у нас в самом минимальном значении было три с небольшим, потом четыре. Сейчас пять миллионов, — заявил мэр столицы в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
Сергей Собянин также добавил, что открытие торговых центров, предприятий сферы бытовых услуг не изменило эпидемиологическую ситуацию, в городе по-прежнему наблюдается постепенное снижение числа заболевших.
— Меньше стало выявляемых пневмоний, меньше вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей. Главное — эти тренды сохранить, — подчеркнул мэр.
Как сообщал Лайф, ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда в Москве снимут максимум ограничений.