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Собянин рассказал об увеличении пассажиропотока на московском транспорте

Как отметил мэр столицы, несмотря на открытие предприятий торговли и бытовых услуг, количество выявляемых случаев заболевания коронавирусом снижается.

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Количество пассажиров в московском транспорте увеличилось до пяти миллионов человек в сутки. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что при этом столице удаётся сохранять положительную динамику по борьбе с коронавирусом.

Мы видим, как постепенно-постепенно набирает обороты движение людей на транспорте. Сейчас уже больше пяти миллионов, но не восьми, не десяти. А раньше у нас в самом минимальном значении было три с небольшим, потом четыре. Сейчас пять миллионов, — заявил мэр столицы в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Сергей Собянин также добавил, что открытие торговых центров, предприятий сферы бытовых услуг не изменило эпидемиологическую ситуацию, в городе по-прежнему наблюдается постепенное снижение числа заболевших.

Меньше стало выявляемых пневмоний, меньше вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей. Главное — эти тренды сохранить, — подчеркнул мэр.

Как сообщал Лайф, ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда в Москве снимут максимум ограничений.

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