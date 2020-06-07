Бразилия перестала публиковать общую статистику по коронавирусу

Министерство здравоохранения Бразилии приостановило обновление общей статистики по числу выявленных случаев CoViD-19. Отныне данные публикуются только за сутки, сообщает агентство Reuters.

Решение поддержал президент страны Жаир Болсонару. В "Твиттере" он опубликовал запись, в которой заявил, что Минздрав оптимизирует сбор статистики, чтобы лучше выявлять очаги эпидемии и организовать дальнейшую борьбу с распространением инфекции.

За последние 24 часа в стране умерло 904 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 35 930. По данным на 6 июня, в Бразилии зафиксировано 27 075 новых случаев заболевания, общее число выросло до 672 846. Выздоровело 277 149 пациентов (10 209 за последние сутки).

Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу во всём мире, скрыл со своего сайта данные о Бразилии, но спустя несколько часов вернул их.