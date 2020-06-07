Китай стал зоной с низкой угрозой коронавируса

Весь Китай перешёл в статус зоны с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусной инфекции. Это произошло после того, как власти города Цзилинь снизили уровень угрозы в некоторых районах города с высокого до низкого и со среднего до низкого, сообщается на сайте местной администрации.

Таким образом, в Китае не осталось территорий, где сохранялся бы высокий или средний уровень угрозы CoViD-19. За последние сутки в стране выявили шесть случаев коронавируса, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Пять из них ввозные и один локальный (в провинции Хайнань). Никто не умер, выздоровело три пациента. Также выявлено пять бессимптомных носителей, учёт которых в Поднебесной ведётся отдельно.

Порядка месяца назад Китаю уже удавалось снизить эпидемиологическую угрозу до минимума, но из-за новой вспышки в Цзилине её пришлось повысить.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Всего за время эпидемии в стране выявлено 83 036 случаев заболевания. Из них 78 332 пациента выздоровели, 4634 человека скончались.