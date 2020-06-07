"Вы можете заразить". Доктор Комаровский дал совет перенёсшим коронавирус людям

— Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его, — написал он на своей странице в "Инстаграме", отвечая на вопрос пользователя о том, как вести себя, если думаешь, что перенёс инфекцию.