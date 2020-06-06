"Уже весь мир остановился". Лукашенко заявил о четырёх бушующих в мире "пандемиях"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день в мире сошлись четыре "пандемии" — коронавирус, экономическая, политическая и информационная. Об этом глава государства сказал во время рабочей поездки в Могилёвскую область.

— Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов, — сказал белорусский лидер БелТА в ответ на вопрос, мог ли кто-то в мире воспользоваться возникшим психозом.

Лукашенко отметил, что экономическая "пандемия" затронула и развитые, и развивающиеся государства. Даже те, у кого были накоплены значительные запасы, ощутили на себе последствия кризиса. Что же касается Белоруссии, то президент напомнил, что для того, чтобы жить, стране нужна валюта, а получить её можно только за счёт торговли на внешних рынках.

Также глава государства заявил о политической "пандемии" на фоне предвыборных кампаний. И четвёртый аспект — это изобилие различной информации, которое затронуло всех людей.

Кроме того, Лукашенко не исключил второй волны коронавируса. Он подчеркнул, что даже страны со значительным финансовым резервом не разбрасываются деньгами, поскольку не знают, как будет развиваться инфекция дальше. Белорусский лидер добавил, что его страна научилась справляться с заболеванием, несмотря на то что карантин не вводился, тестов и лекарств хватает на всех. Он призвал граждан не расслабляться, беречь себя и стариков.