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Помпео сравнил политику Китая в отношении Гонконга с действиями фашистов во Второй мировой войне

Он уверен, что задача мировых организаций — не допустить нарушения демократии и свободы в максимально возможном количестве стран.

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Фото © Flickr / GPA Photo Archive

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил политику Китая в отношении Гонконга с действиями фашистской Германии во время Второй мировой войны.

Помпео отметил, что Китай ужесточает контроль над автономией, стремясь стать единой величайшей мировой державой, что в некотором смысле сопоставимо с тем, что происходило в Европе в прошлом столетии.

Обещания, которые Коммунистическая партия Китая дала в своём договоре с Соединённым Королевством, которые они нарушили, приняв решение отказать гонконгскому народу в обещанных им свободах, были похожи на некоторые из обещаний, которые были нарушены, когда Германия выступала против остальной Европы, — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США "обязаны дипломатически работать" с Компартией КНР, чтобы обеспечить защиту американцев всеми возможными способами. Госсекретарь отметил, что уроки Второй мировой войны позволили создать международные организации, такие как НАТО, и их обязанность — содействовать глобальным усилиям по поддержанию свободы и демократии в максимально возможном количестве стран.

Помпео добавил, что США пытаются вовлечь китайцев в обсуждение контроля над вооружением, поскольку ядерное оружие представляет возрастающую угрозу всему миру, оно может разрушить не только отдельные города, но и целые страны. По его словам, американская внешняя политика направлена на снижение подобных рисков.

Напомним, США пригрозили Китаю санкциями за нарушение автономии Гонконга. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не будут безучастно наблюдать за ситуацией и уже готовят "жёсткий ответ" Пекину.

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