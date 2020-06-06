Помпео сравнил политику Китая в отношении Гонконга с действиями фашистов во Второй мировой войне

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил политику Китая в отношении Гонконга с действиями фашистской Германии во время Второй мировой войны.

Помпео отметил, что Китай ужесточает контроль над автономией, стремясь стать единой величайшей мировой державой, что в некотором смысле сопоставимо с тем, что происходило в Европе в прошлом столетии.

— Обещания, которые Коммунистическая партия Китая дала в своём договоре с Соединённым Королевством, которые они нарушили, приняв решение отказать гонконгскому народу в обещанных им свободах, были похожи на некоторые из обещаний, которые были нарушены, когда Германия выступала против остальной Европы, — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США "обязаны дипломатически работать" с Компартией КНР, чтобы обеспечить защиту американцев всеми возможными способами. Госсекретарь отметил, что уроки Второй мировой войны позволили создать международные организации, такие как НАТО, и их обязанность — содействовать глобальным усилиям по поддержанию свободы и демократии в максимально возможном количестве стран.

Помпео добавил, что США пытаются вовлечь китайцев в обсуждение контроля над вооружением, поскольку ядерное оружие представляет возрастающую угрозу всему миру, оно может разрушить не только отдельные города, но и целые страны. По его словам, американская внешняя политика направлена на снижение подобных рисков.