Водитель попавшего в ДТП люксового Aston Martin за год получил более 50 штрафов

Водитель люксового автомобиля Aston Martin, попавшего накануне в ДТП в центре Москвы, получил за год 54 штрафа. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Машина хорошая, а вот водитель, видимо, не очень. 54 штрафа за год. 46 — за превышение скорости, остальные — за сплошную и езду по выделенкам, — сказано в телеграм-канале ведомства.

В пресс-службе Дептранса напомнили, что безответственное поведение на дороге является угрозой жизни водителей и пешеходов.