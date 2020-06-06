Сто метров на боку. Необычное ДТП попало на видео в Санкт-Петербурге

Необычное ДТП произошло сегодня в Санкт-Петербурге. Автомобиль "Ауди" на высокой скорости после столкновения завалился на бок и проскользил в таком положении около ста метров. Момент сняли камеры уличного видеонаблюдения.

Инцидент произошёл на Московском проспекте. Проскользив по дороге, иномарка попутно задела ещё два автомобиля — "Ниссан" и "Мерседес", после чего врезалась в бордюр и встала на колёса. Отмечается, что водитель при этом практически не пострадал, отделавшись лишь несколькими ушибами. От госпитализации он отказался, остался ждать сотрудников ГИБДД у своей машины.