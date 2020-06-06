Минздрав допустил запуск вакцинации от гриппа уже в августе

Уже с августа в России может начаться вакцинация граждан от вируса гриппа. Такой ранний старт объясняется ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в интервью телеканалу " Россия 24 " рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнётся вакцинация. Конечно, с учётом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъёма заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на тёплый период времени, – сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" в субботу.