Скончалась актриса из сериалов "Друзья" и "Отчаянные домохозяйки"

В возрасте 70 лет 2 июня ушла из жизни американская актриса Мэри Пэт Глисон. Причиной смерти стал рак, сообщает издание Variety.

Свою актёрскую карьеру Глисон начала в 1982 году. А в 1986 году она стала обладательницей награды Daytime Emmy Award как соавтор сценария к сериалу "Путеводный свет". Актриса снялась в 160 фильмах и сериалах.