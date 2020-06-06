Скончалась актриса из сериалов "Друзья" и "Отчаянные домохозяйки"

В возрасте 70 лет 2 июня ушла из жизни американская актриса Мэри Пэт Глисон. Причиной смерти стал рак, сообщает издание Variety.
Свою актёрскую карьеру Глисон начала в 1982 году. А в 1986 году она стала обладательницей награды Daytime Emmy Award как соавтор сценария к сериалу "Путеводный свет". Актриса снялась в 160 фильмах и сериалах.
Так, Глисон исполнила роли в таких известных сериалах, как "Друзья", "Она написала убийство", "Скорая помощь", "Менталист", "Отчаянные домохозяйки", "Анатомия страсти". Также снялась в лентах "Основной инстинкт", "Невыносимая жестокость", "История Золушки", "Брюс Всемогущий", "Почему он?" и многих других.