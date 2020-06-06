"Мы должны выйти на дефицит". Новак оценил новую договорённость ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

Глава Минэнерго Александр Новак прокомментировал новую договорённость ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которая подразумевает снижение выработки на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

— Мы должны выйти на дефицит. Важно, что все подтвердили обязательства по 100%-ному исполнению сделки, эта приверженность играет огромное значение для положительного эффекта на рынок, — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что Россия сократила нефтедобычу на 96%, то есть почти на 2 миллиона баррелей, с 1 мая, решение поддержали все отечественные компании. Те страны, которые не выполнили до конца условия сделки, снизят выработку в течение нескольких месяцев.

Новак подчеркнул, что новая договорённость усиливает решение, принятое в апреле. Это требуется для того, чтобы стабилизировать переполненный рынок, уменьшить риски и неопределённость. Глава Минэнерго добавил, что для реализации обозначен достаточно длительный срок — два года, в это время все члены ОПЕК+ будут предпринимать совместные усилия по балансировке ситуации. Тем не менее изначальный период до 2022 года может поменяться в большую или меньшую сторону.

Министр напомнил, что после нормализации спроса и предложения необходимо внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить регресс.

— Учитывая, что цены сейчас находятся на уровне $42 за баррель, мы видим позитивную реакцию рынка на происходящее. Очевидно, что появляются позитивные тенденции по балансировке рынка, — заключил Новак.