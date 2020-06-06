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В работе Telegram произошёл глобальный сбой

Работу мессенджера удалось восстановить, однако во Франции и Великобритании продолжают наблюдаться сбои.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись со сбоями в работе, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов.

Большое число жалоб поступило от жителей России, Белоруссии, Украины, Испании, Германии, Италии, Великобритании и Франции.

Подавляющее количество пользователей пожаловались на сбои в подключении к приложению. Причём проблемы возникли как на смартфонах, так и на персональных компьютерах. Некоторые столкнулись с проблемами при отправке сообщений.

Работа мессенджера была восстановлена, однако во Франции и Великобритании продолжают наблюдаться сбои.

Ранее на сбои в работе пожаловались пользователи YouTube.

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