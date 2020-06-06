В работе Telegram произошёл глобальный сбой

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись со сбоями в работе, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов.
Большое число жалоб поступило от жителей России, Белоруссии, Украины, Испании, Германии, Италии, Великобритании и Франции.
Подавляющее количество пользователей пожаловались на сбои в подключении к приложению. Причём проблемы возникли как на смартфонах, так и на персональных компьютерах. Некоторые столкнулись с проблемами при отправке сообщений.
Работа мессенджера была восстановлена, однако во Франции и Великобритании продолжают наблюдаться сбои.
Ранее на сбои в работе пожаловались пользователи YouTube.