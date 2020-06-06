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В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь погибшего Джорджа Флойда

За два дня её подписали более 17 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Eugene Hoshiko

Жители Миннеаполиса хотят переименовать одну из улиц города в честь погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org 4 июня.

Мы просим город Миннеаполис переименовать проспект Чикаго в память и в честь о нашем скончавшемся брате Джордже Флойде, — сказано в тексте петиции.

За два дня под ней поставили свои подписи свыше 17 тысяч человек.

Напомним, Флойда задержали перед продуктовым магазином на пересечении 38-й улицы и проспекта Чикаго. Офицер правоохранительных органов более восьми минут стоял коленом на шее афроамериканца, после чего тот скончался. В городах США с конца мая начались акции протеста и массовые беспорядки. Жертвами уже стали не менее 11 человек, более сотни получили ранения.

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