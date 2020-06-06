В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь погибшего Джорджа Флойда

Жители Миннеаполиса хотят переименовать одну из улиц города в честь погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org 4 июня.

— Мы просим город Миннеаполис переименовать проспект Чикаго в память и в честь о нашем скончавшемся брате Джордже Флойде, — сказано в тексте петиции.

За два дня под ней поставили свои подписи свыше 17 тысяч человек.