В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь погибшего Джорджа Флойда

Жители Миннеаполиса хотят переименовать одну из улиц города в честь погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org 4 июня.
— Мы просим город Миннеаполис переименовать проспект Чикаго в память и в честь о нашем скончавшемся брате Джордже Флойде, — сказано в тексте петиции.
За два дня под ней поставили свои подписи свыше 17 тысяч человек.
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Напомним, Флойда задержали перед продуктовым магазином на пересечении 38-й улицы и проспекта Чикаго. Офицер правоохранительных органов более восьми минут стоял коленом на шее афроамериканца, после чего тот скончался. В городах США с конца мая начались акции протеста и массовые беспорядки. Жертвами уже стали не менее 11 человек, более сотни получили ранения.