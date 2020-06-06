"Мы, безусловно, благодарны". МИД РФ ответил на предложение США о помощи в устранении разлива топлива в Норильске

Россия благодарна США за предложение помочь в устранении последствий разлива топлива в Норильске. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что это уже второй жест доброй воли между странами за последнее время после взаимных поставок аппаратов ИВЛ. По её словам, он демонстрирует то, что можно работать на благо и проявлять такое сотрудничество.

— Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Поблагодарим господина Помпео. Это очень конструктивная полемика, которую теперь редко слышат от США. Попытка была, и такие вещи нужно обязательно отмечать, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Представитель МИД добавила, что российские государственные структуры и компания "Норникель" уже наметили технологию и сроки решения вопроса об устранении последствий аварии.