Синоптики пообещали россиянам переменчивое лето, полное катаклизмов

На всей территории России летом ожидается переменчивая погода, жара будет сменяться дождями и прохладой. Кроме того, увеличится количество ураганов, гроз и других опасных явлений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Этим летом на территории России, особенно на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые, — сказал он в интервью Ura.ru.

Синоптик отметил, что климат меняется по всему миру, это приводит к изменчивости погоды. Он добавил, что в России за последние 20–25 лет опасные природные явления участились в два раза, особенно летом, когда влага поднимается в верхние слои атмосферы.

Тем не менее Вильфанд спрогнозировал и положительный момент: частые дожди будут способствовать росту урожая. Прошлая пятилетка была, по его словам, весьма успешной, в этом году ожидается не хуже, может, даже лучше, чем в минувшие годы.