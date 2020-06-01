Холод и беспросветность. Чего ждать от лета, если в начале июня дубак?

Погода в июне 2020-го. Свежий прогноз синоптиков

Климатическая обстановка, которая сейчас сложилась в России, не перестаёт удивлять. Пока центральные регионы заливает дождями, атмосферные фронты из Средиземноморья упорно обходят стороной Закавказье, оставляя эту территорию в раскалённом воздухе из Ирана. Но, по словам синоптиков, такие сюрпризы — это ещё цветочки. Дальше — больше.

Метеорологи предупреждают, что погода в Москве, например, будет, мягко говоря, прохладной. В начале этой недели столбики термометров опустятся до осенних показателей — +9... +10 °С, ночью ещё холоднее — всего 5–7 градусов выше нуля. А до 5 июня ещё и обильные осадки предсказывают специалисты, правда, не такие долгие, как в конце мая. А вот в следующие выходные дожди прекратятся, солнце поднимет столбики термометров до +21... +24 °С. Но радоваться рано. Такая погода продержится недолго — уже с середины месяца небо над Москвой в очередной раз затянет тучами, пойдут дожди, усилится ветер, возможны грозы, местами град, а дневной температурный фон понизится до +15 °С.

Максимальная температура в России за 31 мая 2020 года. Фото © Гидрометцентр России

Почти на всём Дальнем Востоке России в июне — сильные дожди и осенняя прохлада. В Сибири после 30-градусной жары, которая была в середине мая, в июне также будет холодно и пасмурно. Не порадует июньская погода и жителей Урала. Первый месяц календарного лета 2020 года будет здесь довольно прохладным — с температурным фоном не выше +18... +20 °С. Что же до остальной части лета, то, по мнению специалистов, она должна восстановить общую картину тёплого времени года.

"Может быть, год будет не рекордно тёплым, но вторым в ранге температур или третьим. То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдёт в пятёрку самых жарких лет" Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

А как было раньше?

Но из-за холодного начала лета отчаиваться не стоит. Бывало и похуже. Например, 116 лет назад в июне средняя температура не поднялась и до +12 °С, а в июле всего на два с половиной градуса было теплее в среднем.

Интересно, что тенденция холодного начала лета стала прослеживаться лишь последние пять лет (за исключением прошлого года), а вот в предыдущую пятилетку 1 июня (если не считать 2012-й) было очень тёплым.

А что народные приметы говорят?

Есть сразу несколько народных поверий, как влияет погода в первый день на всё лето: дождливое начало июня — к засушливому лету;

прохладная погода 1 июня — к 40 дням без тепла;

в ночь на 2 июня необходимо посмотреть на звёздное небо и посчитать звёзды (сколько звёзд на небе, столько и тёплых дней будет этим летом);

если солнечные лучи яркие и теплые, то лето будет очень жарким;

погода в этот день предопределяет погоду и осенью;

дождь и обильные росы предвещают хороший урожай;

частые туманы — к хорошему урожаю грибов.