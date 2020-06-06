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Ламонная ряха и гонобобель. В ОНФ сняли мини-сериал про путешественников в честь Дня русского языка

В нём герои беседуют при помощи диалектизмов. А вы сможете понять?

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Видео © TikTok / Front_news

Общероссийский народный фронт в честь Дня русского языка снял мини-сериал "Приключения граждан неизвестной Родины в России". Он запущен в Tik-Tok и рассказывает о том, как путешественники общаются с помощью слов, которые привычны в одних регионах, но совершенно неясны остальным жителям нашей страны.

Что такое таинственный гонобобель и журавина и почему с таким удовольствием герои смотрят на "ламонную ряху", можно узнать из шести коротких серий, в которых диалектной речи даётся понятная расшифровка на литературном русском.

Пока зрители выяснили, почему путешественники ищут ленивца, ходят в комок и возвращаются тигулями, а босявки спрашивают у них, как отрастить такой же чихирь. Съёмки продолжаются. Необычные региональные слова были собраны активистами проекта ОНФ "Добровольцы культуры" в специальный словарь на "Википедии".

За счёт того, что вирусность такого контента очень высокая, школьники, увидев наш сериал, захотят, надеюсь, открыть словари и узнать о своём родном языке чуть больше, чем сейчас. Как знать, может, после этого будут кричать не только нашим матом на чемпионатах по Dota 2, пояснила заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

Напомним, сегодня в честь Дня русского языка в России стартовал цифровой диктант по русскому языку.

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