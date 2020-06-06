Ламонная ряха и гонобобель. В ОНФ сняли мини-сериал про путешественников в честь Дня русского языка

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Общероссийский народный фронт в честь Дня русского языка снял мини-сериал "Приключения граждан неизвестной Родины в России". Он запущен в Tik-Tok и рассказывает о том, как путешественники общаются с помощью слов, которые привычны в одних регионах, но совершенно неясны остальным жителям нашей страны.

Что такое таинственный гонобобель и журавина и почему с таким удовольствием герои смотрят на "ламонную ряху", можно узнать из шести коротких серий, в которых диалектной речи даётся понятная расшифровка на литературном русском.

Пока зрители выяснили, почему путешественники ищут ленивца, ходят в комок и возвращаются тигулями, а босявки спрашивают у них, как отрастить такой же чихирь. Съёмки продолжаются. Необычные региональные слова были собраны активистами проекта ОНФ "Добровольцы культуры" в специальный словарь на "Википедии".

— За счёт того, что вирусность такого контента очень высокая, школьники, увидев наш сериал, захотят, надеюсь, открыть словари и узнать о своём родном языке чуть больше, чем сейчас. Как знать, может, после этого будут кричать не только нашим матом на чемпионатах по Dota 2, — пояснила заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.