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Никотин оказался проводником рака в мозг

Но учёные уже нашли вещество, которое может препятствовать проникновению никотина в мозг.

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Фото © Pixabay

Американские учёные нашли связь между потреблением никотина и распространением метастаз в мозг онкобольного. Это вещество меняет работу вспомогательных клеток и тем самым создаёт благоприятные условия для развития очагов опухоли. Статья с исследованием опубликована в Journal of Experimental Medicine.

Учёные заметили, что раковые клетки чаще всего появляются в мозге пациентов с раком лёгких, которые продолжают курить или пользуются никотиновыми пластырями и жвачками. То есть фактически альтернативы сигаретам не менее опасны для здоровья. Опыты на мышах подтвердили догадки учёных.

Вместе с тем исследователи нашли вещество, которое не допускает проникновения никотина в мозг. Это партенолид, выделяемый из пижмы. Учёные готовятся к проведению клинических испытаний с участием добровольцев.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили включить программу лечения от курения в ОМС.

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