Никотин оказался проводником рака в мозг

Американские учёные нашли связь между потреблением никотина и распространением метастаз в мозг онкобольного. Это вещество меняет работу вспомогательных клеток и тем самым создаёт благоприятные условия для развития очагов опухоли. Статья с исследованием опубликована в Journal of Experimental Medicine.

Учёные заметили, что раковые клетки чаще всего появляются в мозге пациентов с раком лёгких, которые продолжают курить или пользуются никотиновыми пластырями и жвачками. То есть фактически альтернативы сигаретам не менее опасны для здоровья. Опыты на мышах подтвердили догадки учёных.

Вместе с тем исследователи нашли вещество, которое не допускает проникновения никотина в мозг. Это партенолид, выделяемый из пижмы. Учёные готовятся к проведению клинических испытаний с участием добровольцев.